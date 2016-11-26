Избавившись от своих вторых половинок, Анжелина Джоли и Джонни Депп решили стать парой, сообщает "Российская газета" со ссылкой на зарубежные СМИ. Их отношения настолько серьёзные, что дети Джоли уже относятся к "капитану Джеку Воробью", как к своему отцу.

"Дети часто зовут его папа Джонни", – выдал тайну общий знакомый знаменитостей.

При этом собеседники также отмечают, что после начала бракоразводного процесса Анджелины и Брэда Питта, Джонни Депп стал частым гостем в особняке дамы сердца. Пикантности и правдоподобности этой истории придаёт также тот факт, что звёзды давно знакомы, хорошие отношения у них сложились ещё на съемках фильма "Турист", где они играли главные роли.

Отдельно стоит добавить, что именно Депп порекомендовал Джоли известного адвоката Лору Вассер для бракоразводного процесса с Брэдом Питом. Сам Джонни пользовался её услугами при разводе с актрисой Эмбер Херд.

Напомним, что ранее в СМИ появлялись сообщения, что голливудская актриса Анджелина Джоли, решила закончить отношения не только с Брэдом Питтом, но и вообще с мужчинами. Она даже вроде как общалась с 49-летней Дженни Шимицу, с которой раньше состояла в романтических отношениях.