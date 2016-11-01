Социальный сервис Encore (с англ. – «бис»), появившийся в Британии и призванный помочь музыкантам и организаторам мероприятий найти друг друга без посредников, в будущем запустят в России. Об этом Metro рассказал Джеймс МакОулэй, сооснователь компании. По его словам, сегодня сервис вышел за пределы островов, доступен в ряде стран Европы, а также в ограниченном варианте – в США, но со временем станет глобальным.

Encore работает по следующей схеме. Музыкант или группа (сегодня их зарегистрировано уже 18 тыс.) публикует свою анкету, указывая инструменты, жанр и другие характеристики. Организатор мероприятия – концерта, фестиваля, корпоратива, свадьбы или студийной записи – делает то же самое, но уже в форме запроса, когда ему необходимо найти исполнителя. Предложение получают все группы и сольные артисты, подходящие под указанный тип. С откликнувшимися можно «познакомиться» поближе – посмотреть их профайл на музыкальных сайтах, послушать композиции, проверить последние новости.

Основная задача, поясняет МакОулэй, избавить музыкантов от посредников – агентств, которые берут существенные деньги за свои услуги в поиске.

– Разумеется, в первую очередь наша аудитория – молодые группы, без контрактов и агентов, – рассказывает сооснователь сервиса. – Encore – это не социальная сеть, связывающая две стороны. Мы оформляем все необходимые документы вроде райдеров и контрактов, а также проводим платежи. Просто у музыкантов появится больше времени заниматься не организационными вопросами, а творчеством.

Сегодня этот процесс крайне усложнён. Он отнимает время и нервы – десятки звонков, писем, встреч.

Организатор Майкл Райт, воспользовавшийся этим сервисом, отмечает, что Encore будет полезен профессионалам индустрии.

– Часто вам нужен на запись сольный музыкант – к примеру, скрипач, – говорит он. – Поиски идут через друзей, агентства, музыкальные заведения. Здесь цепочка короче.

Иван Розмаинский, лидер питерской прог-роковой группы Roz Vitalis, планирует зарегистрироваться в этом сервисе.

– В теории возможности очень интересные, – рассказывает он. – В частности, работа без лишнего вытягивания денег из музыкантов. Особенно если сервис придёт в Россию. С другой стороны, это, конечно, не панацея. Для наших музыкантов, выступающих в Европе, очень актуальны проблемы с оформлением виз и транспортные расходы. Как сервис может их решить?