Не успел скрыться в космических далях гигантский астероид Таутатис, который пролетел 29 декабря 2016 года на расстоянии четверти астрономической единицы от Земли, как учёные нашли новую угрозу для нашей планеты. Как рассказал изданию The Mirror астроном из Университета Техаса Джужит Рис, в октябре 2017 года может произойти столкновение Земли с астероидом TC4.

По словам учёного, ширина этого космического тела составляет около 40 метров и его падение на нашу планету может принести куда больше разрушений, чем во время крушения метеорита в районе Челябинска в феврале 2013 года.

Стоит отметить, что об опасном космическом теле сообщалось ещё несколько лет назад. В частности, Вести.ru писали, что на основе наблюдений, выполненных в октябре 2012 года, он уже пролетал мимо нашей планеты. Тогда астрономы также подсчитали, что размер его может варьироваться от 12 до 40 метров. ТС4 является быстро вращающимся объектом вытянутой формы. Неизвестно, как часто он приближался к Земле в прошлом.

Ряд специалистов, включая руководителя отдела околоземных объектов в департаменте космической ситуационной осведомлённости ESA Детлефа Кощного и учёного из Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Макото Йосикава, считают, что столкновение Земли с астероидом в 2017 году является маловероятным событием. Как заявил Кощный, вероятность удара "один шанс на миллион".

Стоит добавить, что даже если столкновение Земли с астероидом в 2017 году произойдёт, то это может стать пустяком на фоне слухов о том, что нашей планете также угрожает знаменитая среди конспирологов планета Нибиру. Напомним, что не так давно учёные математически вычислили существование так называемой планеты Х, которая имеет весьма необычную орбиту. Именно эта планета, по мнению автора книги "Планета Х — 2017, прибытие" Дэвида Мида, является Нибиру, о существовании которой писали ещё шумеры. Как он отметил изданию The Daily mail, свидетельством приближения разрушительного космического тела является увеличение количества и интенсивности землетрясений на Земле. Приближение к Земле Нибиру грозит ужасными катаклизмами и гибелью всему живому. При этом он никак не прокомментировал тот факт, что ранее множество людей уже предсказывали появление Нибиру возле Земли, в частности, в 2012 и 2015 годах.

В конце стоит отметить, что NASA и другие космические агентства неоднократно опровергали подобного рода слухи.