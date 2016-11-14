Французские СМИ назвали Викторию Одинцову самой сексуальной россиянкой. Об этом в понедельник сообщает Life.

Возлюбленная музыканта Егора Крида постоянно занимается спортом и делится секретами подтянутого тела со своими подписчиками.

Виктория Одинцова научит вас заниматься спортом, — статья с таким заголовком появилась на одном из французских сайтов.

Виктория Одинцова родилась 15 ноября 1993 года в Москве. Сейчас девушка работает моделью, а также, как пишут СМИ, встречается с певцом Егором Кридом.

Парочка никак не комментирует свою личную жизнь, но недавно Виктория снялась в новом клипе Крида на песню "Нравится мне".