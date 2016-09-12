Британская The Telegraph пишет, кто мог бы заменить Хиллари Клинтон в предвыборной гонке, если она откажется от участия в выборах. Вероятнее всего, это будет Джо Байден или Берни Сандерс, который боролся за выдвижение от демократов вместе с Клинтон. Однако любая замена воможна лишь с полного согласия самой Клинтон.

Разговоры о замене Клинтон появились после сообщений о её плохом самочувствии во время церемонии памяти о жертвах терактов 11 сентября. Она вынуждена была покинуть мероприятие при помощи сопровождающих, которые поддержали её под руки.

"В течение многих недель заявления от лагеря Трампа о здоровье Хиллари Клинтон игнорировались и считались частью "теории заговора", - сообщает британское издание.

Сегодня утром врачи кандидата на пост президента сообщили о том, что у Клинтон пневмония. Врачи провели диагностику в пятницу и выписали ей антибиотики. Её обморочное состояние они объяснили обезвоживанием, вызванным болезнью.

Врачи диагностировали у Хиллари Клинтон пневмонию