Сегодня, 14 октября, на заседании суда дело бывшего советника мэрии и предпринимателя Эраста Матаева рассматривалось в особом режиме, так как он признал свою вину.

Ранее экс-чиновник публично принёс извинения Евгении Храповой. Потерпевшая приняла извинения и обратилась к суду с просьбой о закрытии дела, передаёт ТАСС.

Напомним, скандальная история произошла 25 июня на Старом Арбате. Там машина BMW выехала на пешеходную зону. Пассажиром авто оказался экс-чиновник Эраст Матаев. Прохожие возмутились и стали на пути машины. Евгения Храпова тоже оказалась среди очевидцев ЧП. Девушка стала снимать всё на видео. Матаев возмутился и выскочил из машины. Он напал на Евгению и разбил её мобильник.

История получила широкий общественный резонанс. В отношении Матаева возбудили уголовное дело, по которому ему грозило до 5 лет тюрьмы.

Сейчас же отмечается, что компенсацию морального и материального ущерба Евгения Храпова получит в полном объеме.

Итак, резонансное дело в отношении экс-чиновника Матаева закрыто в связи с примирением сторон.