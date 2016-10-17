Ополченца Моторолу взорвали в лифте собственного дома. Моторола - это позывной Арсения Павлова, который известен в ДНР еще со времен боестолкновений с украинскими силовиками.

Гибель Моторолы уже прокомментировал глава республики ДНР Александр Захарченко. Сразу после случившегося он заявил, что виновные в убийстве Моторолы будут найдены. Захарченко выступил с заявлением, что заказчики убийства Моторолы уже установлены. Но имена не называются.

- На сегодняшний момент проводятся следственные мероприятия, которые позволят нам выяснить не только того, кто заказал, — мы уже, кстати, об этом знаем, — а кто исполнил это убийство, — заявил Захарченко.

О гибели Моторолы стало известно вечером 16 октября. Арсения Павлова взорвали в лифте собственного дома в Донецке. Вместе с Моторолой погиб и его охранник.

Как сообщалось, в качестве взрывчатки использовали пластид, а само устройство закрепили на тросе лифта. Оно было приведено в действие при помощи дистанционного пульта управления.

Власти ДНР считают, что к убийству Павлова могут быть причастны украинские диверсанты. Для их поиска в городе был объявлен план "Перехват".

Чем известен Моторола:

Арсений (Арсен) Павлов, уроженец Коми, участвовал в боевых действиях в районе Славянска, донецкого аэропорта и Дебальцево. Был награжден георгиевским крестом ДНР, орденом «За воинскую доблесть» первой степени, а также удостоен звания Героя ДНР.

Мотороле было всего 33 года. Он родился 2 февраля 1983 года. Женат. Свадьба в 2014 году с девушкой, которую он спас во время обстрела, стала первой официальной свадьбой в ДНР.

21 апреля 2015 года у семьи родилась дочь Мирослава.

Две недели назад - 2 октября 2016 года - Моторола стал отцом во второй раз. У него родился сын.