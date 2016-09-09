Захватившего отделение "Ситибанка" в центре Москвы Арама Петросяна признали вменяемым.

Об этом сообщает АГН "Москва". Окончательное заключение будет готово в течение десяти дней. Ранее судья Пресненского суда Тереза Жребец санкционировала арест обвиняемого до 24 октября.

Петросяну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 206 УК РФ "Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия".

По версии следствия, в качестве первостепенного мотива совершения преступления рассматривается тяжёлое финансовое положение и отсутствие возможности выполнить обязательства по кредитным договорам перед различными банками.

Обвиняемый полностью признал свою вину, но пояснил на допросе, что не хотел никого убивать, а лишь хотел привлечь внимание к своей проблеме.