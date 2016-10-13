В отношении бизнесмена Арама Петросяна, захватившего заложников в отделении "Ситибанка" на Большой Никитской улице в Москве, возбудили второе дело, по которому жителю Серпухова предъявили обвинение в терроризме.

При этом следователи воспользовались примечанием к статье "Террористический акт", которая гласит, что добровольный отказ от намерений освобождает человека от ответственности, сообщает Life.ru.

Петросян, захвативший "Ситибанк", объявил голодовку

Таким образом, в отношении Петросяна возбуждено сразу два уголовных дела — захват заложников и террористический акт.

Стоит отметить, что в рамках заведённых дел накануне днём были проведены следственные действия в "Ситибанке" на Большой Никитской и по месту жительства бизнесмена в Серпухове.

Напомним, Петросян ворвался вечером 24 августа в отделение "Ситибанка" и, угрожая коробкой, в которой, как полагали, находится бомба, захватил заложников. В ходе переговоров он отпустил всех, кто находился в банке, а затем сдался полиции. По словам бизнесмена, он всего лишь хотел привлечь внимание к проблеме банкротства.