Адвокат Московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнёры" Станислав Мальцев сообщил о прекращении сухой голодовки предпринимателя Арама Петросяна, который захватывал в центре Москвы отделение "Ситибанка".

"Сразу после судебного заседания в Пресненском суде моему подзащитному стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. После осмотра медики сделали ему ряд уколов и рекомендовали не держать голодовку. Петросян согласился не рисковать своим здоровьем и прекратил голодовку", – приводит слова защитника ТАСС.

Он отметил, что его подзащитный надеется на удовлетворение Мосгорсудом апелляционной жалобы защиты о смягчении ему меры пресечения. "Предстоящее заседание в Мосгорсуде и желание участвовать в нём будучи в здравом сознании, также явилось одним из оснований для прекращения (голодовки)", – сказал Мальцев.

Петросян, по словам адвоката, также поблагодарил начальника московской полиции Анатолия Якунина за его честность.

"Петросян благодарен Якунину за его честность и поступки настоящего мужчины и офицера", – сказал он.

Адвокат пояснил, что глава столичной полиции пообещал Петросяну, если тот сдастся, не надевать на него наручники и не применять меры физического воздействия. Кроме того, Якунин честно сказал в ответ на требование Петросяна не заключать его под стражу, а поместить под домашний арест, что это не в его компетенции.

Петросян обвиняется по ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия"), предусматривающей лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.