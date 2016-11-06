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 Опубликовано : Сегодня 18:09

Захарова назвала действия США в Мосуле "средневековой бойней"

  • Данила Белов

Представитель МИД указала на массовую гибель гражданских

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала действия США в иракском Мосуле. По её словам, действия коалиции в городе напоминают "средневековую бойню", в которой массово гибнет гражданское население. Об этом Захарова написала в своём Facebook.

В частности представитель МИД отметила, что ситуацию усугубляет отсутствие системности в эвакуации и абсолютная информационная блокада. 

"Налицо абсолютная информационная блокада со стороны коалиции, не представляющей никакой достоверной информации о том, что там происходит. Нет никакой ясности, продвигаются или отступают коалиционные силы, насколько эффективна используемая тактика, каковы потери стороны, сколько было вылетов и кто их осуществлял", - написала представитель МИД.

 

Напомним, что операция коалиции США по освобождению Мосула от боевиков запрещённой в России террористической организации "Исламское государство" началась утром 17 октября. В наступлении на силы террористов участвуют правительственные войска Ирака, курдские ополченцы и международная антитеррористическая коалиция во главе с США.

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