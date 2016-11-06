Захарова назвала действия США в Мосуле "средневековой бойней"

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала действия США в иракском Мосуле. По её словам, действия коалиции в городе напоминают "средневековую бойню", в которой массово гибнет гражданское население. Об этом Захарова написала в своём Facebook.

В частности представитель МИД отметила, что ситуацию усугубляет отсутствие системности в эвакуации и абсолютная информационная блокада.

"Налицо абсолютная информационная блокада со стороны коалиции, не представляющей никакой достоверной информации о том, что там происходит. Нет никакой ясности, продвигаются или отступают коалиционные силы, насколько эффективна используемая тактика, каковы потери стороны, сколько было вылетов и кто их осуществлял", - написала представитель МИД.