Замглавы антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрий Захарченко заявил, что не намерен скрываться от следствия.

"Я не буду скрываться от следствия и буду всячески содействовать расследованию уголовного дела, не собираюсь скрываться и воздействовать на свидетелей", – приводит слова Захарченко АГН "Москва" из зала Мосгорсуда.

Арест Захарченко до 8 ноября санкционировала 10 сентября судья Пресненского суда Татьяна Васюченко.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что полиция совместно с коллегами из ФСБ РФ задержала заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ. Официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Владимир Маркин заявил, что изъятые у Захарченко в ходе обыска 8,5 млрд рублей признаны вещественными доказательствами, арестованы и помещены в хранилище Банка России.

Маркин добавил, что источники поступления этих денег, а также их происхождение устанавливаются и какие-либо иные финансовые средства в настоящее время в материалах следствия не фигурируют. Расследование уголовного дела находится в активной фазе.

Замначальника управления ГУЭБиПК МВД РФ предъявлено обвинение по трем статьям: «Получение взятки» (ст. 290 УК РФ), "Злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285 УК РФ) и "Воспрепятствование осуществлению правосудия" (ст. 294 УК РФ).