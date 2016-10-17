Известный британский конспиролог и уфолог 39-летний Макс Спайерс был найден мертвым в Польше, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что за несколько дней до смерти Спайерс предчувствовал что-то и даже написал своей матери смс: "Я в беде. Если со мной что-то случится, расследуйте".

В Варшаву конспиролог прибыл, чтобы прочитать лекцию о конспирологических теориях и НЛО.

Медики не выявили на теле следов насильственной смерти.

По уверениям друзей, перед смертью Спайрса тошнило "какой-то черной жидкостью". В Варшаве конспиролог остановился у одной из своих знакомых, которая и нашла тело.

Мать Макса уверена, что причиной смерти могла быть его деятельность, так как Спайерс отчаянно пытался разоблачить правительство в сокрытии материалов об НЛО.