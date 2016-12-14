Подростки совершили нападение в Волосовском районе Ленобласти вечером 13 декабря 2016 года. Как уточнили в полиции, молодежь учинила разбой на ферме в деревне Зимитицы.

- Четверо неизвестных бейсбольными битами и палкой избили 29-летнего скотника, после чего завладели его автомобилем марки «Мазда» и с места происшествия скрылись, - уточнили в пресс-службе ГУВД Петербурга и Ленобласти.

Мужчина получил серьезные травмы - ушиб мозга, перелом теменной кости, носа и нижней челюсти, множественные ушибы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленников. Ими оказались трое учащихся техникума 16 и 17 лет и 15-летний школьник. Автомобиль изъят и возвращен владельцу, - сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК России (разбой). Трое подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

По данным 47news, задержанные ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Подростки проживают в Зимитицах.