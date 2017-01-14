В Москве задержали более 40 человек, вышедших сегодня, 14 января, на "народный сход". Главной целью мирной акции у памятника Грибоедову было "согласование антикризисного митинга" и поддержка Ильдара Дадина, осужденного оппозиционера.

Как сообщает "РБК", задерживать и распределять по автозакам начали сразу, так как акция не была согласована.

Собралось в назначенном месте около 100 человек, однако в акции приняло участие вполовину меньше. К памятнику прибыло пять автозаков. Более 40 человек задержанных увезли в двух направлениях: к отделу полиции по Басманному району и к ОВД "Мещанский".

Как сообщают СМИ, во втором автобусе находилось 16 человек. На 18 часов все были отпущены без протоколов. А вот в первом транспорте было 14 человек, пока выпущены четверо, остальные задержаны.

Мирная акция все равно продолжилась, но в усеченном составе - всего около 20 человек.