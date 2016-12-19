В Петербурге задержан житель Красного Села, который поздним вечером 18 декабря позвонил по телефону "02" и заявил, что пустит газ, а затем зажжет спичку и разрушит дом №13/2 на Гатчинском шоссе в Красном Селе.

"Квартиры указанного дома были отключены от подачи газа. Эвакуация не производилась", - уточнили в пресс-службе ГУВД города.

Почти сразу "террорист" был задержан - звонившим в полицию хулиганом оказался 31-летний мужчина, он был пьян.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.