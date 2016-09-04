Клип "Сиськи" группировки "Ленинград" за четыре дня набрал уже более шести миллионов просмотров. Мы, как и многие, обратили внимание на сцену в клипе, отсылающую к картине Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

Анна Пармас, режиссёр клипа, подтвердила Metro, что действительно есть перекличка между картиной и клипом:

– Конечно, это было сделано намеренно. Вы думаете мы случайно рассадили такое количество бородатых мужчин?

Дмитрий Муравьёв, продюсер Fancy Shot, компании, которая снимала клип, объяснил Metro, зачем нужно было проводить эту параллель:

– Перед нами стояла задача – показать, что героиня снова влюбилась. И мы пошли достаточно странным путём. Нам нужно было показать молодых людей, которые по какой-то причине сидят в ресторане. Среди них есть главный красавчик. В сценарии было указано, что это мужчина мечты. Мы, кстати, довольно долго искали мужчину мечты. Проводили кастинг. Мы думали, как сделать так, чтобы было сразу понятно, кто он, что это именно тот герой, который нужен нашей героине. Главный вопрос: как это сделать композиционно? И вот композиция нашлась.

По словам продюсера, мы предвосхитили события, он планировал рассказать о концепции клипа только через неделю.