С крыши электропоезда Павловск-Санкт-Петербург, прибывшего на Витебский вокзал, сняли зацепера, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Нарушителем оказался 22-летний безработный петербуржец. Полицейские выяснили, что молодой человек живёт в одном из посёлков Пушкинского района Санкт-Петербурга. Ранее зацепер уже привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах.

- В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по статье 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте", - отметили в пресс-службе.

С зацепером также провели профилактическую беседу о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта и рассказали о трагических последствиях опасного увлечения зацепингом.