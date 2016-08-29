В минувшую пятницу, 26 августа, на YouTube был загружен забавный видеоролик, снятый посетителями кафе в Америке.

Люди мирно ели, когда увидели на парковке удивительную сцену.

Пожилая дама в чёрных брюках и изумрудной кофте, приехавшая на своем автомобиле, вдруг начала танцевать.

Седовласую женщину не смущали ни зрители, ни отсутствие музыки.

К слову, движения старушки отличались экспрессией и разнообразием.

Наблюдавшие за ней посетители кафе не смогли сдержать бурного смеха. Они предположили, что пенсионерка узнала какую-то радостную новость и просто не смогла сдержать эмоций.

Хорошим настроением старушка на парковке поделилась уже более чем с миллионом человек, посмотревшим ролик в социальных сетях.