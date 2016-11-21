Накануне, 20 ноября, поздним вечером житель Забайкалья открыл стрельбу по служащим Росгвардии. В поселке Карымское мужчина застрелил одного и ранил другого бойца.
Известно, что преступнику тридцать лет.
Сотрудники Росгвардии выехали на вызов, в котором говорилось об угрозе убийством одному из местных жителей. На месте они обнаружили мужчину с ружьём, который не отреагировал на слова правоохранителей, а лишь открыл огонь по ним.
"На месте погиб 27-летний сержант полиции, 34-летний прапорщик получил огнестрельное ранение руки. Злоумышленник скрылся с места происшествия", – рассказал пресс-секретарь регионального СУ СКР Егор Марков.
В Забайкалье объявлен план "Перехват". На месте ЧП работают следователи, передает ТАСС.
СК возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Наказание предусматривает пожизненный срок.