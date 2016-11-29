Жительница Китая под ником Sherry Gun вывела видеоблогинг на новый уровень: девушка устроила онлайн-трансляцию группового секса, после чего опубликовала этот ролик под названием "Оргия в Чэнду" в Сети на радость всем своим подписчикам. Как сообщает The Daily Mail, за свой поступок девушка была арестована правоохранительными органами и осуждена на четыре года лишения свободы, а также приговорена к выплате штрафа в размере 100 тысяч юаней (14500 долларов).

Отметим, что само видео "Оргия в Чэнду" появилось в Интернете ещё в марте этого года. Запись быстро разошлась по соцсетям и её стали активно обсуждать. Вскоре о ролике стало известно полиции, что и привело к аресту девушки, которая представляется как "видеоблогерша".

Под ником Sherry Gun скрывалась 21-летняя девушка по имени Лин Ли. Вместе с ней были арестованы ещё трое – девушка и двое мужчин. Все участники группового секса обосновали появление видео "Оргия в Чэнду" тем, что просто хотели стать популярными в Сети.