Необычный конкурс для самых преданных любителей бургеров придумали в заведении Cafe 51 в австралийском Мельбурне, пишет Mashable.

Для того чтобы получать ежедневный бесплатный бургер пожизненно, необходимо набить татуировку одного из бургеров, предлагаемых в меню, в натуральную величину.

Кто знает, на что готовы пойти настоящие ценители блюда, поэтому организаторы предусмотрительно установили несколько правил: участнику должно быть не менее 18 лет, и набить на теле он может только одну татуировку. При этом изображение обязательно должно включать логотип Burger Love.

Участникам нужно будет предъявлять рисунок персоналу кафе во время каждого визита.

Акция наглядно показала, как сильно австралийцы любят бургеры. В конкурсе уже принимает участие более 3 тысяч человек.