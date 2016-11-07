За минувшие сутки, 6 ноября, в Москве и области сильно осложнилась дорожная обстановка. Снег идёт почти без остановок, а водители не спешат прислушиваться к советам авто экспертов, которые рекомендуют ездить на небольшой скорости и строго соблюдать дистанцию.

В итоге за стуки полицейские насчитали 562 аварии. И это только в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция.

"За минувшие сутки на дорогах столицы зафиксировано 562 ДТП с материальным ущербом. В 14 авариях есть пострадавшие – четыре человека погибли и 18 получили различные травмы", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Смотрите подборку фото о самых последних и обсуждаемых в Сетях авариях Москвы. Фото из группы в vk.com/mskdtp.

Как и предполагалось, причинами почти всех аварий были несоблюдение водителями дистанции, сложное маневрирование при гололёде и превышение скорости, передает ТАСС.

В Госавтоинспекции предупреждают, что сегодня в Москве опять пройдёт снегопад, будет гололедица на дорогах, возможна метель с сильным ветром, а значит возможность новых серьёзных ДТП сильно возрастает.

А вот транспортный комплекс Москвы считает штатной утреннюю ситуацию на дорогах столицы. По его данным, снегопад не затруднил движения транспорта, оно "осуществляется согласно утреннему часу пик, дороги почищены, поэтому каких-то серьёзных затруднений не предвидится".

На улицы столицы накануне было выведено около 10 тысяч единиц спецтехники для уборки снега и противогололёдной обработки дорожного полотна.