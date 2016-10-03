Жилищников Центрального района города наказали за то, что из-за их недосмотра произошло преступление, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу.

В январе 2016 года на чердаке дома №38 по 4-й Советской улице была изнасилована несовершеннолетняя девушка. По подозрению в совершении преступления задержан молодой человек. Возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

В ходе расследования было установлено, что случившееся стало возможным потому, что чердачное помещение дома было открыто. В итоге в адрес главы администрации Центрального района Петербурга внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

- Сотрудниками администрации, а также ГУ «Жилищное агентство Центрального района», ООО «Жилкомсервис № 3 Центрального района» не применялись меры, направленные на предотвращение доступа посторонних лиц в технологические помещения многоквартирного жилого дома, что и привело к совершению преступления, - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

По результатам рассмотрения представления за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей начальник ДУ-37, ЭУ № 3, ООО «ЖКС № 3 Центрального района» привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в настоящее время, двери в чердачное помещение вышеуказанного дома по всем парадным закрыты.