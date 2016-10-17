Ответственные за окрашивание реки Мурзинки в белый цвет могут получить штраф, сообщили Metro в комитете по природопользованию и охране окружающей среды.

Административное дело возбуждено в отношении ЗАО "Экопром", на балансе которого находятся ливневая и бытовая канализация 36 промышленных предприятий.

Как удалось выяснить специалистам, в реку был сброшен белый порошок без характерного запаха. Состав и происхождение вещества установит экспертиза.

После анализа проб будет определен ущерб, нанесенный окружающей среде, и соответствующая мера наказания.

Административное дело, уточнили в пресс-службе, возбуждено в отношении предприятия, эксплуатирующего сети. Кто конкретно произвел сброс белого порошка, будет выяснять Следственный комитет.

Напомним, на прошлой неделе горожан возмутило состояние реки Мурзинки, протекающей в Невском районе. Вода в притоке Невы приобрела белый цвет.

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