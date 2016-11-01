В Волгограде сурово наказали ответственных за сбор мусора в российских флаг. Уволена начальница участка УК Тракторозаводского района, директор организации получил строгий выговор. Три дворника, принимавших участие в уборке территории, лишены премий.

"По решению руководства администрации Тракторозаводского района все пять работников понесли наказание", — прокомментировали Life.ru в администрации города.

26 октября в Волгограде прохожие стали свидетелями того, как местные дворники сгребали отходы в триколор.

– Мне коллега позвонил и сообщил, что из окна своего дома видит, как какие-то лица собирают мусор во флаг Российской Федерации и выкидывают всё в машину, – рассказывал Metro активист Алексей Ульянов. – Коллега пошёл всё снимать на камеру. Посмотрев видео, я вызвал полицию.

По словам Алексея, участники скандальной уборки осознавали, что в качестве подручных средств используют флаг РФ, хотя и уверяли, что это не он.

– Эти люди перевернули его красной полосой и говорят: "Не видите, раз эта полоса наверху, значит, флаг не российский!" Мы написали заявление в полицию, потому что считаем, что использовать российский флаг в качестве предмета для сбора мусора неправильно... Символика защищена законом, никоим образом нельзя этого допускать!

Отметим, статья 329 УК РФ ("Надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом Российской Федерации") предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок от трёх до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.