Памятник "Пушки" в Кронштадте пострадал из-за неаккуратности 29-летнего водителя. На своем автомобиле марки «Пежо» мужчина сбил экспонат, принадлежащий Музею истории Кронштадта.

Музей обратился с иском в Кронштадтский районный суд, который встал на сторону истца и обязал автолюбителя выплатить компенсацию за порчу исторического памятника в размере около 204 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Петербургу.

Однако мужчина добровольно возмещать ущерб не захотел. Тогда судебные приставы арестовали его машину и постановили удерживать 50% его зарплаты ежемесячно.

Теперь петербуржец выплачивает музею компенсацию в принудительном порядке.