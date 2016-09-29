В СК РФ прошло заседание коллегии по вороса расследования преступлений, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи.

Председатель СК России Александр Бастрыкин привёл статистические данные о преступлениях указанной категории, отметив, что: "в 2015 году потерпевшими признаны 888 человек". "Из них вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи погибло 712 человек, в том числе 317 детей, – приводит слова Бастрыкина пресс-служба СК РФ. – В 2016 году из 352 человек, погибших вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи – 142 ребёнка".

"В первом полугодии 2016 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации поступило 2 516 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, по результатам их рассмотрения возбуждено 419 уголовных дел", – уточнил Александр Бастрыкин.

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Председатель СК России обратил внимание на существующие в ряде регионов проблемы, в частности в Республике Башкортостан и Ульяновской области, когда следователи выносили необоснованные процессуальные решения, либо бездействовали. Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных всестороннего исследования обстоятельств гибели пациентов в каждом конкретном случае.

А для того, чтобы оперативно получать информацию о совершенных ятрогенных преступлениях, председатель СК России указал подчиненным на необходимость заключения соглашений о сотрудничестве с Росздравнадзором, который осуществляет контроль и за порядком проведения медицинской экспертизы, и за соблюдением стандартов качества медицинской помощи.

Кроме того, председатель СК России отметил опыт взаимодействия с местными департаментами здравоохранения, которые в рамках заключенных соглашений информируют следственные управления обо всех фактах смертей несовершеннолетних, беременных и рожениц. "Данный опыт был распространен. И вот подобные соглашения заключены уже в 27 следственных управлениях, еще в 15 проходят согласование" – резюмировал председатель СК России.

По итогам коллегии был выработан ряд конкретных мер, направленных на совершенствование расследования преступлений, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи.