В среду – 12 октября, в Москве стартовала протестная акция "Булавка в крови". "Её цель – не допустить выведения абортов из системы ОМС", – заявила на пресс-конференции инициатор акции – писательница, член Общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в столице, Мария Арбатова.

Дело в том, что идею запрета абортов в России она считает дикостью. "Так наступают на права женщин, на их налоги, репродуктивную функцию и право распоряжаться биографией, – убеждена Арбатова.

Себе на грудь она булавкой пристегнула красную ленточку. "Мы начинаем акцию "Булавка в крови". Это протест против попытки украсть у женщин их налоги и вышвырнуть их из системы ОМС на криминальные аборты", - сказала Мария Ивановна.

Корреспонденту Metro Мария Арбатова сообщила, что все запланированные акции будут закрытыми: "Почему? Потому что наша полиция не в состоянии контролировать православных активистов и персонажи типа Энтео до сих пор не сидят за решеткой".

Зато все женщины, протестующие против выведения абортов из ОМС, открыто могут приколоть любой кусочек красной ленты себе на одежду.

"Ленточку можно приколоть на сумку, пальто, да хоть в волосы вплести, – уточняет Мария. – Но это меньше всего должно походить на украшение. Должно быть понятно, что алая лента с обычной булавкой – это протест".

Напомним, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал обращение об исключении процедур абортов из системы обязательного медицинского страхования. Сейчас эта инициатива широко обсуждается в обществе.