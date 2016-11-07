В Петербурге за первые шесть дней ноября с улиц вывезено около 10 тысяч куб. м снега. Чтобы собрать такое количество осадков, сотрудники выходили на дневные и ночные смены - всего около восьми тысяч. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Напомним, что в этом году службы применили новый способ уборки снега на крупных магистралях - техника шла уступом, то есть одна за другой.

Изначально было решено, что на уборку выйдет около 500 единиц техники. Однако в оперативном режиме пришлось увеличить число сотрудников и машин. 7 ноября в несколько смен на улицах городах уборку проводят более 900 сотрудников и более 600 единиц техники - то есть увеличенная норма.

Как уже сообщало Metro, ухудшение погоды в Петербурге ожидается со второй половины дня 7 ноября. Температура воздуха составит -6 градусов, ветер усилится до 16 м/с. По ощущениям, в городе будет до -13 мороза. Снежный шторм продолжится в Петербурге и во вторник, 8 ноября. Осадки утихнут лишь в среду, но ветер останется сильным.

Работу уборочных машин можно видеть в режиме реального времени на интерактивной карте, размещенной на сайте Комитета по благоустройству http://asmrut.kb.gov.spb.ru/kbdh/ . Карта обновляется каждые две минуты.



По телефону дежурной службы комитета 314-60-13 жители могут круглосуточно оставлять сообщения о состоянии улично-дорожной сети. Также начали работу для горожан «горячие линии» во всех дорожных. Полный список телефонов размещен на сайте комитета по адресу: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/news/99561/

