В Петербурге 21 октября было срочно эвакуировано здание Морского технического университета, располагающегося на Ленинском проспекте. Сотрудники правоохранительных органов в срочном порядке вывели студентов и преподавателей после сообщения о бомбе в стенах учебного учреждения.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие» на службу «112» с мобильного телефона позвонил неизвестный мужчина, который и сообщил о взрывном устройстве.

В ходе осмотра здания, кинологи не смогли обнаружить бомбу или каких-либо её следов. Сообщение о взрывном устройстве оказалось ложным.

В ходе поиска «шутника» правоохранительные органы выяснили, что телефонный номер, с которого поступило сообщение, зарегистрирован на 26-летнюю женщину. По её месту жительства и был обнаружен и задержан 33-летний безработный, сообщивший о минировании.

Как сообщает информационный портал LIFE, за звонком стояла отчисленная в прошлом году студентка со своим другом. В отделе полиции они уже дали показания.