Сотрудники Росгвардии задержали на юге Москвы подозреваемого в нападении на женщину и хищении у нее подарков, приготовленных внукам на Новый год.

Как пояснили АГН "Москва" в пресс-службе УВД по Южному административному округу, в полицию обратилась москвичка, которая сообщила, что на улице Тамбовская на неё напал незнакомец. Угрожая похожим на нож предметом, злоумышленник отнял сумку с деньгами и личными вещами, а также двумя сотовыми телефонами, которые потерпевшая купила в качестве новогодних подарков для внуков.

"В ходе патрулирования территории сотрудники Росгвардии Москвы для проверки документов на улице остановили 25-летнего молодого человека, при осмотре у него был обнаружен нож. Для проверки гражданина доставили в территориальный отдел полиции. Именно в это время в отделе находилась потерпевшая женщина, и она сразу узнала в доставленном молодом человеке своего обидчика. Подозреваемый задержан, а похищенные вещи и нож изъяты", – отметили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о разбое. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.