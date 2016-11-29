Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор участнику организованной группы, занимавшейся контрабандой наркотиков из Эквадора в Россию и другие страны мира.

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, в июне 2014 года подсудимый в Морском порту Санкт-Петербурга получил 24 килограмма кокаина, которые контрабандой были привезены в Северную столицу на корабле.

24 кг наркотиков мужчина должен был отправить в Москву, но был задержан сотрудниками полиции и Балтийской таможни.

Суд признал наркоторговца виновным контрабанде и пересылке наркотических средств, а также в приготовлении к сбыту наркотических средств организованной группой в особо крупном размере.

Петербуржец приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штрафу в доход государства в размере 500 тысяч рублей.