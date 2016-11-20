Организация WikiLeaks обвинила президента США Барака Обаму во лжи, сообщает ТАСС.

В сообщении на странице WikiLeaks в Twitter говорится, что Обама лукавит, когда утверждает, что не может помиловать Эдварда Сноудена.

Ранее президент США объяснил невозможность помилования бывшего агента спецслужб тем, что тот так и не предстал перед судом США.

11 ноября WikiLeaks призывала Барака Обаму помиловать Сноудена и Брэдли (Челси) Мэннинга до истечения полномочий, чтобы не отдавать Трампу "возможность получить собственный приз".

Эдвард Сноуден похитил свыше 1,7 млн материалов Агентства национальной безопасности США, часть которых передал газетам The Washington Post и The Guardian в июне 2013 года. Материалы содержали информацию о массированной слежке спецслужб США и Великобритании. Свои действия Сноуден объяснил свои действия желанием "рассказать обществу правду", считая "недопустимым следить за ни в чем не виновными гражданами, поскольку это непременно ведет к злоупотреблениям".

16 июля 2013 года Сноуден попросил временное убежище в России, согласившись с условием не вести деятельность против США. 1 августа 2014 года Сноуден получил вид на жительство в РФ на три года.