Петербуржцы наконец дождутся Wi-Fi в метро. Причем не только на станциях, но и в вагонах во время движения. Правда, беспроводной интернет будет только на четвертой линии - с 2017 года.

Как сообщают СМИ, петербургский метрополитен объявил конкурс на установку системы Wi-Fi. Тогда планировалось, что за весь следующий год беспроводная сеть "опутает" все пять линий: в феврале интернет должен был появиться на фиолетовой ветке, в апреле - на оранжевой, в июне - на зеленой, в августе - на синей, в сентябре - на красной.

Однако планы значительно изменили. Решили, что за все первое полугодие испытание пройдет лишь на четвертой - оранжевой - ветке, самой короткой. Начальник ГУП "Метрополитен" объяснил это тем, что проектные решения, которые применялись в Москве, не подходят Петербургу.