Два взрыва в Стамбуле прогремели поздно вечером 10 декабря. Возле стадиона Vodafone Arena, где проходил футбольный матч между командами «Бешикташ» и «Бурсаспор», взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль. На дороге рядом с эпицентром взрыва находился полицейский автобус. Через 45 секунд в парке возле стадиона подорвал себя террорист-смертник.

По данным агентства Reuters, в результате теракта в Турции погибли 38 человек, 27 из них являются сотрудниками полиции. Во время взрывов пострадали 166 человек. По предварительной информации, россияне при взрывах в Стамбуле не пострадали, сообщает ТАСС.

По подозрению в организации теракта в Стамбуле задержаны 10 человек. Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что к взрывам возле стадиона возможно причастна запрещённая в стране Рабочая партия Курдистана.

В стране объявлен однодневный общенациональный траур. Президент Тайип Эрдоган отложил из- за случившегося свой визит в Казахстан.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва.