На заводе химического концерна BASF в немецком Людвигсхафене произошёл мощный взрыв, сообщает Reuters.

По имеющимся данным, по меньшей мере четыре человека пострадали. Они были доставлены в больницу.

Взрыв прогремел в 11:30 по местному времени. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Сети также появились видео с места ЧП, посмотреть можно ниже.

BASF (в пер. Баденская фабрика по изготовлению анилина и соды) был основан в 1865 году и на сегодняшний день считается крупнейшим в мире химическим концерном.