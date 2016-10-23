Взрыв в жилом доме в 1-м Осеннем переулке в Рязани произошел 23 октября в 4.36, сообщает ТАСС.

По последним данным, жертвами взрыва стали три человека. Пострадали 15 человек, в том числе 1 ребенок. Четверо пострадавших госпитализировано.

Из-за взрыва пострадали 14 квартир, семь из них полностью разрушены. Жильцы дома были эвакуированы.

Существует угроза повторного обрушения конструкций жилого дома в Рязани, сообщает агентство. В настоящее время идет разбор конструкций и завалов с использованием спецтехники. Обследование кинологической службы показало, что под завалами нет людей.

По факту взрыва в многоэтажном жилом доме в Рязани возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». К расследованию подключились следователи-криминалисты центрального аппарата СК России. Специалисты из Москвы, обладающие большим опытом расследования техногенных происшествий, опрашивают жильцов, работников обслуживающей коммунальной организации и газовой службы. Также продолжается осмотр места происшествия.

Согласно основной версии следствия причиной взрыва дома в Рязани стала утечка бытового газа.

В соцсетях появилась информация, что жители дома устанавливали газовые нагреватели из-за систематических проблем с центральным отоплением. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поручил проверить эти сообщения.