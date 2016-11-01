В ночь на 1 ноября на севере Москвы пострадал человек в результате хлопка газа в квартире. Хлопок прогремел на третьем этаже дома по адресу 3-й Нижнелихоборский проезд, 4а, передаёт Интерфакс.

Как позже рассказывали соседи, от хлопка сотрясался весь дом. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб зафиксировали разрушенные межкомнатные перегородки в самой квартире и с квартирой соседа.

После обследования экспертов выяснилось, что всё оборудование герметично и дом не пришлось отключать от газоснабжения. Также стало известно, что хлопок произошел не на кухне.

Кстати, спасатели считают, что данный инцидент не имеет отношения к бытовому газу. Горения за хлопком не последовало. Причины ЧП теперь выясняют эксперты.