Выживший в авиакатастрофе над Колумбией рассказал о том, как ему удалось спастись

Член экипажа потерпевшего крушение самолёта, на борту которого находились футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", рассказал о том, как смог пережить авиакатастрофу.

По словам Эрвина Тумири, испуганные пассажиры после того, как стало понятно, что самолёт падает, оставили свои места и начали кричать. Он же был одним из немногих, кто старался соблюдать правила безопасности при аварийных ситуациях. Во время падения самолёта Тумири расположил сумку между ног и занял позу эмбриона.

В итоге лишь шесть человек остались в живых. Три из них представляют футбольный клуб "Шапекоэнсе". В трагедии погибли 71 человек. Крушение самолёта произошло приблизительно в 50 километрах от пункта назначения.

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