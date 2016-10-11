Во время крушения на борту винтокрылой машины находились 12 пассажиров и 3 члена экипажа.

– Мы сначала ударились одним колесом, потом попытались взлететь, но винты зацепили землю, вертолёт перевернулся, – рассказал Metro находившийся на борту воздушного судна геофизик из Новосибирска Вилли Новосельцев. – Было страшно, всё произошло быстро, и я решил, что это конец, это всё!

Но по счастливой случайности никто не погиб. Несколько человек получили неопасные для жизни травмы и были эвакуированы спасателями в ближайшие больницы. При этом на многих не было и царапины.

Вилли Новосельцев считает, что дело не столько в удаче, сколько в мастерстве пилотов.

– Они успели обесточить машину и «положить» её так, что не пострадал никто из тех, кто нас ждал внизу, – говорит геофизик. – Поэтому, хотя топливо и разлилось, пожара не произошло.

По словам профессионального пилота Александра Михайлова, вертолёт действительно довольно легко переворачивается.

– Достаточно наклона в 20 градусов, чтобы он завалился набок и потерял управление, – рассказал эксперт. – Ребятам повезло, что они были близко к земле. В таком случае шанс выжить максимальный.

Сами выжившие, как только покинули лежащий вверх тормашками вертолёт... стали делать селфи и выложили фото в Сеть.

– Такое настроение было! – говорит Вилли Новосельцев. – Когда поняли, что все живы, что никто не погиб, мы очень обрадовались. Конечно, такого не забудешь, но фото на память всё-таки решили сделать. Даже рыбу достали, которую поймали во время посадки на предыдущей площадке.

По словам Вилли, он считает, что родился во второй раз. И этот день рождения, возможно, даже важнее, чем тот, который указан в его паспорте, можно сказать, что жизнь началась заново.

– Надеюсь, что каждый год те, кто был на этом борту, станут собираться вместе и отмечать, – сказал геофизик. – Конечно, сложно обещать, что сможем это делать полным составом, но постараемся.