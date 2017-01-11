Осуждённый на пожизненный срок за убийство 22 женщин житель Ангарска Михаил Попков дал признательные показания теперь уже по 59 убийствам, после чего его окрестили в прессе вторым Андреем Чикатило.

Все свои преступления бывший милиционер совершал в период с 1994 по 2000 годы. Почти всегда Попков убивал своих жертв. Единственным исключением стала Евгения Протасова, которая чудом осталась в живых в 1998 году. С тех пор прошло уже много лет, но женщина никак не может забыть о тех страшных событиях, которые наложили отпечаток на всю её жизнь.

– Я поругалась с парнем, и он меня бросил посреди дороги ночью, – рассказывает Евгения Metro, которой на тот момент было 18 лет. – Тут же ко мне подъехал мужчина. Улыбался, предложил подвезти. Говорил, поздно уже, идти страшно. Показал удостоверение милиционера. Я ему поверила, села в машину, но мы проехали нужный дом. Потом я ничего уже не помню – наверное, он ударил меня по голове, и я потеряла сознание. Очнулась уже в лесу, недалеко от посёлка Малая Елань. Он стал из машины меня вытаскивать. Я пыталась убежать, но не смогла. Он сильно бил меня по голове, по телу – у меня были отбиты лёгкие. Потом ещё и душить стал. Но я выжила, очнувшись в больнице.

Выжить после нападения маньяка Протасовой удалось во многом благодаря грибнику, который проходил мимо и увидел женщину, находившуюся без сознания.

Семья из Ангарска обвиняет маньяка Михаила Попкова в убийстве матери двух детей

Последствия той ночи Евгения ощущает до сих пор – она получила не только глубокую моральную травму, но и сильно пострадала физически.

– У меня был перелом левой височной части черепа, мне защемило глазной нерв, как результат – его атрофия, – вздыхает она. – Знаете, я, может, и не хотела бы вспоминать о том кошмарном дне, но сделать это очень сложно...

Многие коллеги и знакомые дают ангарскому маньяку только положительные характеристики. Репортёр Metro поговорил с художником и писателем Сергеем Зиннером, который знает Попкова по его работе в охранном агентстве "АнтарИс".

– Абсолютно обычный и тривиальный мужик, как любой бывший полицейский, хотя плоской мордой отличался от коллег и поэтому запомнился, – сообщил он Metro. – Особым уважением не пользовался, в охранном агентстве держался благодаря жене, конторскому работнику того же заведения. Меня как психолога всегда слегка смущала его бандитоватая рожа, но там и не такие красавцы встречаются. Помню только его плоский нос в патрульной машине, меня же и охранявшей... В основном был позитивен. И подспудно неприятен – исключительно внешне. Знаете, ещё пару раз встречал его в пивной в компании известного ювелира, которого всегда и неизбежно в 90-е годы сопровождали бандиты.