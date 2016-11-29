В авиакатастрофе самолета в Колумбии, в провинции Антиокия, которая произошла поздним вечером 28 ноября (по местному времени) выжило всего шесть человек.

На борту разбившегося лайнера находился 81 человек - 72 пассажира и 9 членов экипажа.

В самолете летели футболисты клуба "Шапекоэнсе" и журналисты Fox Sports. Они направлялись на финал Copa Sudamericana. По предварительным данным, среди выживших - стюардесса Химена Суарес, вратарь "Шапекоэнсе" Маркос Данило Арчер, защитник Алан Рошаль и массажист. Также выжил бразильский журналист по имени Рафаэль Гензель. Об этом сообщает в своем Twitter местное Радио360. Все выжившие в крушении доставлены в госпиталь Ла-Сеха.

В соцсетях уже появилось фото мужчины, выжившего в крушении самолета. По предварительным данным, это массажист футбольной команды.

Появился полный список летевших из Сан-Паулу в Медельин.

В Сети появились первые фото с места крушения самолета в Колумбии.

О причинах крушения самолета в Колумбии пока не сообщается. Известно лишь, что члены экипажа лайнера подавали сигнал о низком уровне топлива. Пилоты приняли решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту, однако лайнер рухнул в провинции Антиокия, в районе Ла-Уньон.

В районе крушения самолета сейчас очень плохая погода - сильные дожди - и добраться до него можно лишь по земле.

Добавим, уже известно, что матчи между разбившимся в авиакатастрофе "Шапекоэнсе" и колумбийским "Насьоналем" перенесены на неопределённый срок и могут быть проведены молодёжными составами команд.

Напомним, бразильский "Шапекоэнсе" летел в Медельин, где 30 ноября должен был состояться первый матч финала Кубка Южной Америки против местного "Насионаля". Ответная игра была запланирована на 7 декабря в Куритибе.

Добавим, что в своём последнем матче чемпионата Бразилии — 2016 "Шапекоэнсе" уступил "Палмейрасу", ставшему благодаря этому успеху обладателем первого с 1994 года титула. В составе "Палмейраса"золото завоевал экс-спартаковец Лукас Барриос.