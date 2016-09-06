Радикальный британский имам Аньема Чудари, который неоднократно выступал против западной культуры, попался на горяченьком – один из посетителей ресторана быстрого питания "Макдональдс" сфотографировал проповедника, когда тот отходил от кассы с порцией фастфуда на подносе, пишет Daily Mail. Фотография была сделана ещё в апреле этого года, но появилась в СМИ лишь сейчас. Стоит добавить, что через неделю после трапезы "Макдональдсе" он предстал перед судом за выступление в поддержку запрещённой в России террористической организации "Исламское государство".

-Я слышал выступления этого парня ранее и был немного удивлен, учитывая то, что он проповедует. Учитывая, что он ненавидит всё, что связано с Западом и то, что он должен есть только халяльное, — он просто лицемер, — заявил автор снимка. Он также добавил, что сам живёт неподалеку от ресторана быстрого питания и не первый раз видел проповедника в данном заведении.

Отметим, что в меню "Макдональдса" нет халяльной еды, так как, по словам представителей корпорации, внесение подобных блюд потребовало бы слишком больших изменений в технологии приготовления пищи.

Чудари попал в центр внимания СМИ из-за своих весьма резких выступлений. В частности, он до сих пор получает госпособие по многодетности в размере 25 тысяч фунтов в год из британской казны и призывает следовать его примеру своих последователей, так как, по его мнению, это является формой джихада. Имам также высказывался за то, чтобы превратить Букингемский дворец в мечеть.

Стоит добавить, что Чудари не первый публичный представитель мусульманства, пойманный на подобном лицемерии. Так, например, в конце августа в Марокко разразился настоящий скандал – там за сексом на пляже были "застуканы" два политика, выступавших за традиционные мусульманские ценности.