Хоккейные болельщики замерли в ожидании поединка Россия - Канада, 14 сентября 2016-го состоится выставочный матч двух сильнейших команд планеты. Эта игра состоится перед началом Кубка мира по хоккею.

Россия – Канада, 14 сентября 2016, трансляция

Матч хоккейных сборных России и Канады состоится в ночь на 15-е сентября. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале "Матч ТВ", начнётся игра в 2.30. Если же такое время болельщиков не устраивает, его можно посмотреть и в записи – в 15.30 по мск.

Россия – Канада, 14 сентября 2016, где играют

Поединок состоится в Питтсбурге и будет одним из самых показательных перед стартом Кубка мира – легендарного турнира, который наконец-то решили возродить.

Россия – Канада: составы на выставочный матч 2016

Как сообщает "Спорт день за днём", в составе сборной России на выставочный матч с Канадой выйдут все сильнейшие хоккеисты. В роли капитана выступит Александр Овечкин, а его ассистентами стали Павел Дацюк и Евгений Малкин. В воротах сборной России сыграет один из трех голкиперов: Сергей Бобровский, Семен Варламов или Андрей Василевский. По мнению экспертов, больше шансов сыграть у Бобровского.

В обороне ведущую пару составят монреальцы – Андрей Марков и Алексей Емелин. Также в контрольных встречах с чехами хорошо выглядет тандем Дмитрий Орлов – Никита Зайцев. Вместе неплохо играют Дмитрий Куликов и Алексей Марченко, а Никита Нестеров готов подменить любого из вышеназванных.

В нападении компанию в ведущей тройке Овечкину составляют его вашингтонский одноклубник Евгений Кузнецов и форвард "Тампы" Никита Кучеров. Вторая тройка, во главе с Евгением Малкиным, тоже смотрится грозно: по краям в ней Николай Кулемин и Владимир Тарасенко. В третьей сыгранной бриаде с армейцами Петербурга – Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым – отлично взаимодействует Артемий Панарин. Напомним, что до перехода в "Чикаго" Панарин играл в СКА как раз вместе с Дадоновым и Шипачевым. Наконец, в четвертой тройке играют Павел Дацюк, Иван Телегин и Владислав Наместников, а Артем Анисимов их подменяет.