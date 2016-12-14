В галерее "Борей" в Петербурге 13 декабря открылась выставка, где представлено 12 графических работ Бориса Гребенщикова. Все они сделаны на основе фотографий Петербурга. Гребенщиков в этих сюжетах связывает святыни Северной столицы России и Тибета. После обработки, знакомые городские сюжеты приобретают свойства храмовых буддистских построек.

Инфрагород Гребенщикова

Проект представлен в рамках Балтийской биеннале искусства книги.

«Тема биеннале – мифология, – рассказала Metro организатор выставки Инна Гринчель. – Гребенщиков сам давно стал мифом, я попросила, чтобы он поучаствовал. Борис Борисович согласился».

«У моих работ нет названий, потому что они не нужны», - заявил музыкант Борис Гребенщиков.

Добавим, вход на выставку свободный. Галерея находится по адресу: просп. Литейный, 58.