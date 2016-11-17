Выставка "Другая Гурченко" в Доме-музее Ф. И. Шаляпина в Петербурге открылась 17 ноября. На ней представлены костюмы и украшения, которые сшиты и сделаны вручную Людмилой Марковной, а также ее личные вещи.

Народная артистка конструировала платья из подручных материалов, не боялась перешивать и дополнять деталями вещи от именитых кутюрье. Так, например, к рукавам платья от Кристиана Диора Гурченко добавила отделку из красных бантов.

С особым чувством артистка относилась к аксессуарам, которые декорировали костюмы.

- Гардероб, как и полагается, у нее был большой. И, когда вещи устаревали, то она их отдавала, но каждый раз пуговицы обязательно срезала. Пуговицы, бисер, броши для Гурченко были, как краски для художника, - рассказала Metro Галина Погодина, куратор выставки.

Сергей Сенин, муж Людмилы Гурченко, отмечает, что уникальность каждого наряда результат не просто увлечения, а, в первую очередь, терпения и любви к работе.

- В одной вещи могли соединяться 19 различных фактур, разные века, что просто удивительно, - рассказал Metro Сергей Сенин.

Среди экспонатов выставки - платье, которое надевала будущая артистка на экзамен во ВГИК, драгоценная брошь - подарок Мстислава Ростроповича, а также фотографии и другие ценные вещи. Выставка продлится до 20 января.