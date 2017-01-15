14 января в Сеть (можно найти на торрентах) выложили альтернативный перевод пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя", созданной на основе новой истории от Дж.К. Роулинг, Джона Тиффани и Джека Торна. Теперь каждый может бесплатно скачать её и прочитать. Напомним, основная претензия к официальному переводу Марии Спивак – что она изменила имена персонажей (например, Северус Снегг у неё Злотеус Злей).

Альтернативный перевод выполнен Владимиром Бабковым. В своё время издательство "Росмэн" (чей перевод считается классическим) именно его наняло для работы над пятой книгой "Гарри Поттер и Орден Феникса".

Как объяснил Metro представитель "Росмэн", переводчиков нанимают на проекты, они не являются сотрудниками издательства:

– Мы не имеем отношения к частным историям переводчиков. Фанаты довольно часто нам звонят и просят сделать другой перевод. Мы всегда отвечаем, что больше не имеем права осуществлять переводы произведенией Роулинг, поскольку все права принадлежат коллегам, к чьей работе мы относимся с уважением.

Как пишет портал "Канобу", заказчиком перевода является издатель компьютерных игр, некий Евгений (фамилия не известна).

Мы связались с представителем издательской группы "Азбука-Аттикус", которой с 2013 года принадлежит лицензия на перевод книг Джоан Роулинг, и попытались выяснить, стоит ли Евгению опасаться юридического преследования:

– Мы пока изучаем данный вопрос для уточнения степени нарушения наших прав и прав автора, интересы которого нам вверены. Если сочтём, что права нарушены, то, разумеется, предпримем все возможные меры, предусмотренные законодательством.



Сейчас "Азбука-Аттикус" работает над переводом сценария к фильму "Фантастические твари и где они обитают".