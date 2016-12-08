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Вышел дебютный трейлер фильма "Спасатели Малибу" с Дуэйном Джонсоном

  • Давид Абабеков

Российская премьера фильма намечена на май 2017 года

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В сети появился дебютный тизер-трейлер фильма "Спасатели Малибу" режиссёра Сета Гордона. Комедийная лента не будет связана по сюжету с одноимённым легендарным сериалом.

Роли в фильме исполняют Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Приянка Чопра и Александра Даддарио. Кроме того, в картине появятся главные звёзды сериала Памела Андерсон и Дэвид Хассельхофф.

Сет Гордон известен своим фильмом "Несносные боссы" с Кевином Спейси и Дженнифер Энистон, а также съёмкой эпизодов для популярнейших комедийных сериалов, среди которых "Офис", "Парки и зоны отдыха" и "Американская семейка".

Отметим, что сериал "Спасатели Малибу" упоминается в Книге рекордов Гиннеса как самое просматриваемое шоу всех времён с общим числом зрителей в 1,1 млрд человек.

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