На стадионе на Крестовском острове начали тестовое испытание выкатного поля – площадку впервые закатывают под купол "Зенит-арены". Об этом сообщает Интерфакс.

Испытания начались в 12:30 24 октября. Весь процесс занимает не меньше четырех часов. Конструкцию весом восемь тысяч тонн тянут 32 модуля. Пока за движением поля следят 18 человек, однако в обычном режиме его работу будет контролировать втрое меньше.

Такие испытания проводятся впервые. Перед ними "Метрострой" отшлифовал и выровнял бетонную поверхность основания поля и переложил рельсы.

Конструкция будет находится под крышей стадиона четыре дня. Потом его отправят “на улицу” и законсервируют на зиму. В конце января 2017 года поле снова откроют и начнут готовить к первой официальной игре в марте 2017 года, так как для расконсервации понадобится не меньше трех месяцев.

Поле уже тестировали еще в июне 2015 года, однако тогда его двигали лишь на несколько десятков метров.

Новый стадион планируют ввести в эксплуатацию до конца 2016 года. Для этого вице-губернатор Петербурга Игорь Албин временно переехал на строительную площадку стадиона, чтобы непосредственно контролировать процесс работы.

А чуть ранее, 12 сентября, провели молебен о благополучном завершении строительства площадки. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что почти 70 священнослужителей прибыли к строящемуся стадиону на Крестовском острове ("Зенит-Арена") и освятили его. Однако эту информацию опровергли в секторе коммуникаций петербургской митрополии.